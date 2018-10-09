Экономист Сергей Гордеев: ждать чудес в экономике не стоит

Фото с сайта www.tambov.gov.ru

Ученый ЧелГУ Сергей Гордеев поделился прогнозом на будущее экономики Челябинской области.

Руководитель Научно-образовательного центра развития региональных социально-экономических систем Института экономики УрО РАН и ЧелГУ Сергей Гордеев отметил, что в последнее время в экономике области особых прорывов нет. «Как говорят, проблем нет, и это уже хорошо. Негативные тенденции затормозились. Объем инвестиций особо не растет», — заявил экономист.

По его словам, сейчас в регионе отыгрывается курсовая разница за счет ослабления рубля. Заметных успехов в экономике области пока не видно и ждать их не стоит, так как объем инвестиций ограничен, регион не участвует в общероссийских крупных проектах, добавил Сергей Гордеев.

«Челябинская область — регион, сильно интегрированный в общероссийские программы. Мы идем с небольшим отличием от общероссийского тренда. Идет небольшое колебание то в плюс, то в минус. Особых изменений ждать не стоит. У нас объем инвестиций достаточно ограничен. В каких-то кардинальных общероссийских проектах Челябинская область почти не участвует, поэтому, как говорят, ожидать чудес нам пока не стоит», — рассказал Сергей Гордеев.

За первые шесть месяцев 2018 года объем инвестиций превысил 106 млрд рублей. По итогам 2017-го этот показатель был равен 194,7 млрд рублей. Согласно инвестиционной стратегии Челябинской области, к 2020 году объем инвестиций должен превысить 381 млрд рублей.

Фото с сайта www.tambov.gov.ru

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