В Катав-Ивановске хотят открыть станции слежения за сейсмической обстановкой

Фото с сайта avanpress.ru

Ученые из Екатеринбурга и Перми собираются следить за сейсмической обстановкой в Челябинской области.

Геофизики отмечают, что подземные толчки в горнозаводской зоне случаются регулярно — раз в несколько лет. Как правило, они небольшой магнитуды и не ощущаются людьми. Ученые намерены установить специальные датчики, которые будут отслеживать давление в пластах породы на основе выбросов газа. По данным станций мониторинга можно будет прогнозировать, где именно произойдет очередной подземный толчок.

Как пишет AvanPress.ru, старший научный сотрудник института геофизики Уральского отделения РАН Владислав Щапов предложил администрации Катав-Ивановского района бесплатно установить датчики с единственным условием — обеспечить охрану дорогостоящего оборудования. Районные власти также предоставят площадки для размещения станций мониторинга.

Кроме того, сейсмической обстановкой на Южном Урале заинтересовались пермские ученые. На этой неделе они встретятся с губернатором Борисом Дубровским и обсудят вопрос установки трех постоянных сейсмостанций, добавляет издание.

5 сентября на Южном Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. В результате подземных толчков во многих зданиях в Катав-Ивановске и его окрестностях образовались трещины. Местные власти приняли от населения порядка 500 заявлений о повреждении имущества. 26 сентября неподалеку от райцентра зафиксировали гигантский грязевой оползень. Ученые считают, что его сход связан с произошедшим землетрясением.

Фото с сайта avanpress.ru

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