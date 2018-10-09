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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Челябинской области мать-кукушку отправили в колонию за неуплату алиментов
09.10.2018 г. 12:22
В Пласте 52-летнюю женщину на восемь месяцев отправили в колонию.
Жительница Пласта родила сына, когда ей было 35 лет. С тех пор она вела асоциальный образ жизни, также была судима за кражу. Мать лишили родительских прав, ребенка отправили в социально-реабилитационный центр.
В августе 2014 года приставы возбудили производство о взыскании с женщины алиментов, однако ни источников дохода, ни нажитого имущества за ней не числилось. За неуплату матери назначили десять суток ареста. В октябре 2017-го было возбуждено уголовное дело. Женщине дали условный срок. Она продолжила вести маргинальный образ жизни, долг перед сыном вырос почти до 400 тыс. рублей. В результате женщина вновь стала фигуранткой уголовного дела, сообщили в региональном управлении ФССП.
Матери-кукушке назначили семь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. С учетом рецидива и наличия условного наказания срок увеличили на один месяц.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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