В Магнитогорске похоронное бюро оштрафовали за захват земли на кладбищах

В Магнитогорске фирму оштрафовали за нарушение закона о похоронном деле.

В поле зрения правоохранителей попала мемориальная компания «ЕвроСервис». В ходе проверки выяснилось, что фирма на четырех кладбищах Магнитогорска самовольно занимала муниципальные участки и использовала их в коммерческих целях. На них находились выставочные площадки памятников, оградок и мебели, а также склады и производственные зоны.

В прокуратуре возбудили административное дело и потребовали от главы Магнитогорска устранить нарушения. «ЕвроCервис» оштрафовали на 100 тыс. рублей. Как сообщили в областной прокуратуре, компания освободила занятые участки.

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