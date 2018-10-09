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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Магнитогорске похоронное бюро оштрафовали за захват земли на кладбищах
09.10.2018 г. 12:21
В Магнитогорске фирму оштрафовали за нарушение закона о похоронном деле.
В поле зрения правоохранителей попала мемориальная компания «ЕвроСервис». В ходе проверки выяснилось, что фирма на четырех кладбищах Магнитогорска самовольно занимала муниципальные участки и использовала их в коммерческих целях. На них находились выставочные площадки памятников, оградок и мебели, а также склады и производственные зоны.
В прокуратуре возбудили административное дело и потребовали от главы Магнитогорска устранить нарушения. «ЕвроCервис» оштрафовали на 100 тыс. рублей. Как сообщили в областной прокуратуре, компания освободила занятые участки.
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