Челябинский изобретатель получил патент на «подушку безопасности» для пассажиров самолетов

Источник: www.znak.com

Житель Челябинска запатентовал систему безопасности, которая, по его мнению, поможет сохранить жизни при жестких посадках самолетов.

Мысли о создании новой системы безопасности у инженера-самоучки Анатолия Иванова возникли после трагедии над Синаем в 2015 году. Как рассказал Znak.com челябинец, в своем изобретении он отолкнулся от идеи того, что люди в салоне самолета должны получить нечто вроде капсулы. Инженер предложил оборудовать воздушные суда системой, которая напоминает подушку безопасности автомобилей. При жестких посадках она будет принимать весь удар на себя.

После получения патента Анатолий Иванов отправил информацию о своей разработке в исследовательский центр «Сколково» и производителям самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».

Источник: www.znak.com

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