Челябинца отправили на девять лет в колонию за убийство коллеги

Фото с сайта vesti-omsk.ru

Житель Челябинска осужден за убийство коллеги.

19 августа на улице Гагарина 57-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании своего 36-летнего коллеги. Между ними вспыхнула ссора. Мужчина достал нож и ударил обидчика 11 раз в грудь, живот и руки. Одно ранение пришлось в сердце. 36-летний челябинец скончался в автомобиле скорой помощи, которую вызвали случайные прохожие. Нападавший скрылся с места происшествия, однако его путь до двери подъезда отследил один из очевидцев и вызвал полицию.

В суде убийца частично признал вину, ссылаясь на состояние аффекта и необходимую оборону. Ленинский райсуд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и компенсации морального вреда в размере 1,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта vesti-omsk.ru



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