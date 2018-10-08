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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Челябинца отправили на девять лет в колонию за убийство коллеги
08.10.2018 г. 16:17
Житель Челябинска осужден за убийство коллеги.
19 августа на улице Гагарина 57-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании своего 36-летнего коллеги. Между ними вспыхнула ссора. Мужчина достал нож и ударил обидчика 11 раз в грудь, живот и руки. Одно ранение пришлось в сердце. 36-летний челябинец скончался в автомобиле скорой помощи, которую вызвали случайные прохожие. Нападавший скрылся с места происшествия, однако его путь до двери подъезда отследил один из очевидцев и вызвал полицию.
В суде убийца частично признал вину, ссылаясь на состояние аффекта и необходимую оборону. Ленинский райсуд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и компенсации морального вреда в размере 1,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта vesti-omsk.ru
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