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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Жительницу Челябинска отправили в колонию за вовлечение 10-летней дочери в торговлю наркотиками
08.10.2018 г. 16:14
Фото с сайта www.vzsar.ru
В Челябинске женщину осудили на семь лет за семь покушений на сбыт наркотических средств.
В феврале 2018 года 29-летняя местная жительница разместила закладки с психотропными веществами в Ленинском районе, после чего ее задержала полиция. Выяснилось, что к этому делу женщина привлекала свою 10-летнюю дочь, надеясь избежать уголовной ответственности.
Челябинку приговорили к семи годам колонии общего режима. Сторона защиты попыталась обжаловать приговор и добиться оправдания по статье о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность. Как сообщили в областной прокуратуре, челябинский облсуд отклонил апелляцию и оставил решение первой инстанции в силе.
Фото с сайта www.vzsar.ru
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