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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Челябинск занял 31-е место в России по количеству товаров, которые можно купить на одну зарплату
08.10.2018 г. 16:08
РИА Новости назвало города с самыми большими и маленькими зарплатами.
Наиболее высокие заработки зафиксированы в Москве, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске и Южно-Сахалинске. Эксперты посчитали соотношение зарплат и число стандартных потребительских наборов, которые можно на эти деньги приобрести.
Средняя чистая зарплата в Южно-Сахалинске в первом полугодии составила 81,7 тыс. рублей. На эту сумму можно приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг. Близкий результат у Салехарда — 3,55. Далее идут Сургут (3,2) и Ханты-Мансийск (3,09).
Москва занимает пятую позицию в рейтинге. Там соотношение зарплаты и стоимости стандартного набора составляет 2,97. Это заметно меньше, чем первой четверки, но намного больше, чем в среднем по стране.
Челябинск оказался на 31-м месте. Его жители могут на одну среднюю зарплату купить 2,16 стандартных набора. Исследователи при подсчете брали показатель 35 тыс. 430 рублей в месяц.
Источник: ria.ru
Самые низкие зарплаты зафиксированы в городе Шахты Ростовской области, Севастополе, Нальчике, Махачкале и Черкесске. Там жители на среднюю зарплату могут приобрести только 1,5-2 набора.
Фото с сайта rjob.ru
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