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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Челябинске признали незаконной стройку в сквере на улице Воровского
08.10.2018 г. 16:03
Фото с сайта pixabay.com
Арбитражный суд запретил строить многоэтажный дом в сквере на Воровского.
Иск городской администрации к застройщику областной Арбитраж удовлетворил в понедельник, 8 октября. Компанию лишили права собственности на земельный участок в районе перекрестка улицы Воровского и Свердловского проспекта. Там планировалось возвести 16-этажную высотку с салоном красоты и фитнес-центром. На площадке забиты сваи, территория обнесена забором.
Как сообщает 74.ru, компания-застройщик держала объект в собственности десять лет и потратила на него 6,5 млн рублей. Директор организации заявил, что намерен обжаловать решение Арбитражного суда в вышестоящей инстанции.
Фото с сайта pixabay.com
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