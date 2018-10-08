В Челябинске признали незаконной стройку в сквере на улице Воровского

Фото с сайта pixabay.com

Арбитражный суд запретил строить многоэтажный дом в сквере на Воровского.

Иск городской администрации к застройщику областной Арбитраж удовлетворил в понедельник, 8 октября. Компанию лишили права собственности на земельный участок в районе перекрестка улицы Воровского и Свердловского проспекта. Там планировалось возвести 16-этажную высотку с салоном красоты и фитнес-центром. На площадке забиты сваи, территория обнесена забором.

Как сообщает 74.ru, компания-застройщик держала объект в собственности десять лет и потратила на него 6,5 млн рублей. Директор организации заявил, что намерен обжаловать решение Арбитражного суда в вышестоящей инстанции.

Фото с сайта pixabay.com

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