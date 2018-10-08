В Челябинской области депутата отправили в колонию за пьяную драку со смертельным исходом

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Верхнеуральском районе мужчину осудили за нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

2 января депутат одного из сельсоветов Верхнеуральского района в состоянии опьянения повздорил с 40-летним местным жителем. На почве личной неприязни он ударил последнего ножом. Потерпевший скончался в машине скорой помощи. Депутат частично признал вину, однако заявил, что действовал в рамках самообороны. В суде выяснили, что на него действительно напал погибший. Это расценили как смягчающее обстоятельство.

Суд приговорил депутата к шести годам колонии строгого режима и обязал его выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшего, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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