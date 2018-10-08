В Челябинске баскетболистов учат кидать гранаты в люки танков

В одном из вузов Челябинска появились военно-баскетбольные отряды.

Подготовку спортсменов к боевым действиям ведут преподаватели военной кафедры одного из высших учебных заведений. Студентов учат бороться с противником пехотными противотанковыми средствами. На занятиях баскетболисты оттачивают технику точечного метания гранат, сообщает 31tv.ru.

Все курсанты являются игроками чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола, сообщил руководитель военной кафедры Олег Седухин.



«Мы не относимся ни к одному из родов войск. Наша главная задача — подготовка отрядов баскетболистов к боевым действиям, с учетом преимуществ, которых у наших ребят предостаточно», — рассказал Олег Седухин.

Видео: 31 канал Челябинск / youtube.com

Фото: Молнии Дубровского / telegram

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