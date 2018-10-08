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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Златоусте сотрудницу почты наградили за отпор грабителю
08.10.2018 г. 15:13
В Челябинской области женщину наградили за предотвращение попытки ограбить почтовое отделение.
В июне в поселке Чапаевский 28-летний местный житель попытался ограбить местную почту. В это время там находился только один человек — начальник отделения Наталья Уфимцева.
«Молодой человек сначала попросил меня выдать ему пенсию, я сказала, что он не является получателем пенсии. Тогда он попросил отдать товар. Но снова получив отказ, зашел за барьерную стойку и замахнулся для удара. Когда он поднял руки, я направила струю из газового баллончика ему в лицо», — рассказала она.
Получив отпор, грабитель скрылся, однако его оперативно задержали полицейские, которых вызвала женщина. Впоследствии выяснилось, что мужчина причастен к другим преступлениям, в частности к поджогу и убийству. Как сообщили в региональном управлении ФПС, Наталью Уфимцеву наградили благодарственным письмом от руководства Златоустовского отдела МВД, а Почта России выплатила ей денежное вознаграждение.
Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru
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