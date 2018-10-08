В Златоусте сотрудницу почты наградили за отпор грабителю

Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru

В Челябинской области женщину наградили за предотвращение попытки ограбить почтовое отделение.

В июне в поселке Чапаевский 28-летний местный житель попытался ограбить местную почту. В это время там находился только один человек — начальник отделения Наталья Уфимцева.

«Молодой человек сначала попросил меня выдать ему пенсию, я сказала, что он не является получателем пенсии. Тогда он попросил отдать товар. Но снова получив отказ, зашел за барьерную стойку и замахнулся для удара. Когда он поднял руки, я направила струю из газового баллончика ему в лицо», — рассказала она.

Получив отпор, грабитель скрылся, однако его оперативно задержали полицейские, которых вызвала женщина. Впоследствии выяснилось, что мужчина причастен к другим преступлениям, в частности к поджогу и убийству. Как сообщили в региональном управлении ФПС, Наталью Уфимцеву наградили благодарственным письмом от руководства Златоустовского отдела МВД, а Почта России выплатила ей денежное вознаграждение.

Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru

Все новости за 08.10.2018 г.»