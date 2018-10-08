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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Жителя Пласта приговорили к 2,5 года колонии за избиение пожилых родителей
08.10.2018 г. 15:11
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинской области вынесли приговор местному жителю за причинение тяжкого и среднего вреда здоровью.
В марте 2018 года 33-летний мужчина поссорился со своими родителями. 62-летнему отцу он нанес тупую травму груди, а 57-летнюю мать ударил по голове. Нападавший был пьян.
В суде он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Как сообщили в областной прокуратуре, мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Решение суда вступило в законную силу.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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