В Челябинской области водитель сгорел, врезавшись в стелу «Счастливого пути!»

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

На границе Троицкого района случилось ДТП со смертельным исходом.

Авария произошла утром в воскресенье, 7 октября, на 103-м километре дороги Челябинск — Троицк — Республика Казахстан. Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, 39-летний мужчина за рулем ВАЗ-21099 вылетел с дороги и врезался в стелу с надписью «Счастливого пути!». От удара автомобиль загорелся, водитель скончался до приезда скорой.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. Известно, что погибший жил в Магнитогорске, был женат и воспитывал троих несовершеннолетних детей.

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

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