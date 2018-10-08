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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Челябинской области водитель сгорел, врезавшись в стелу «Счастливого пути!»
08.10.2018 г. 15:10
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
На границе Троицкого района случилось ДТП со смертельным исходом.
Авария произошла утром в воскресенье, 7 октября, на 103-м километре дороги Челябинск — Троицк — Республика Казахстан. Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, 39-летний мужчина за рулем ВАЗ-21099 вылетел с дороги и врезался в стелу с надписью «Счастливого пути!». От удара автомобиль загорелся, водитель скончался до приезда скорой.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. Известно, что погибший жил в Магнитогорске, был женат и воспитывал троих несовершеннолетних детей.
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
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