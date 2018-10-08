Штормовое предупреждение из-за ветра на Южном Урале продлили до 9 октября

Фото с сайта www.onlinetambov.ru

МЧС продлило экстренное предупреждение из-за усиления ветра.

По данным гидрометцентра, в среду, 9 октября, в Челябинске ожидается переменная облачность без осадков, по области местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с. В городе порывы будут достигать 20, а по области — 25 м/с.

Региональное управление МЧС предостерегает южноуральцев об опасности шквального ветра. При резких порывах возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и окон зданий, обрыв ЛЭП и вал деревьев. Тем, кто останется дома, советуют заблаговременно убрать с балконов вещи и плотно закрыть окна.

Фото с сайта www.onlinetambov.ru



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