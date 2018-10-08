Челябинск
- 66.9685р. + 0.3415
- 76.987р. + 0.3260
Сделано в Челябинске
Разворот
-
05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Штормовое предупреждение из-за ветра на Южном Урале продлили до 9 октября
08.10.2018 г. 15:00
Фото с сайта www.onlinetambov.ru
МЧС продлило экстренное предупреждение из-за усиления ветра.
По данным гидрометцентра, в среду, 9 октября, в Челябинске ожидается переменная облачность без осадков, по области местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с. В городе порывы будут достигать 20, а по области — 25 м/с.
Региональное управление МЧС предостерегает южноуральцев об опасности шквального ветра. При резких порывах возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и окон зданий, обрыв ЛЭП и вал деревьев. Тем, кто останется дома, советуют заблаговременно убрать с балконов вещи и плотно закрыть окна.
Фото с сайта www.onlinetambov.ru
Новости на эту тему
- 08.10.2018 г. В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение из-за усиления ветра
- 05.10.2018 г. Сервис «Яндекс.Погода» начал показывать карту осадков в Челябинской области
- 28.09.2018 г. На выходных на Южном Урале ожидается шквальный ветер
- 27.09.2018 г. В Челябинской области ожидаются заморозки до -5 и сильный ветер
- 21.09.2018 г. В выходные на Южном Урале ожидаются ночные заморозки до -3