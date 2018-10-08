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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Челябинской области на четверть выросло количество банкротов
08.10.2018 г. 14:56
На Южном Урале участились случаи банкротства физических лиц.
Сейчас процедуру банкротства в Челябинской области проходит 725 человек. Как сообщает «Ъ-Южный Урал» со ссылкой на региональное управление ФНС, это на 23% больше, чем по состоянию на начало 2018 года.
Личное банкротство становится популярным способом разрешения финансовых проблем. В налоговой службе отмечают, что этот механизм активно используют как должники, так и кредиторы.
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