В Челябинской области на четверть выросло количество банкротов

На Южном Урале участились случаи банкротства физических лиц.

Сейчас процедуру банкротства в Челябинской области проходит 725 человек. Как сообщает «Ъ-Южный Урал» со ссылкой на региональное управление ФНС, это на 23% больше, чем по состоянию на начало 2018 года.

Личное банкротство становится популярным способом разрешения финансовых проблем. В налоговой службе отмечают, что этот механизм активно используют как должники, так и кредиторы.

Все новости за 08.10.2018 г.»