К 2025 году ММК снизит объемы выбросов на 16,5 тыс. тонн

Фото: Молнии Дубровского / telegram

Борис Дубровский и Николай Цуканов осмотрели производственные площадки ММК.

В числе прочих губернатор и полпред посетили новую фабрику по производству стабилизированного агломерата. Ее планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.

По словам председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова, проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду. Непосредственно благодаря эффективным современным технологиям, совокупный объем вредных выбросов снизится почти на 4,5 тыс. тонн в год. Всего же за последние 17 лет уровень загрязнения на предприятии сократился более, чем на треть. Строительство новых производственных мощностей и реконструкция существующих газоочистных установок обеспечит к 2025 году сокращение выбросов еще на 17 тыс. тонн.

Губернатор Борис Дубровский отметил, что крупнейший производитель стали в мире динамично развивается, модернизирует производство и внедряет современные технологии.

«Особое внимание ММК уделяет реализации экологических программ. Неблагоприятную ситуацию с экологией в городе отметил президент Владимир Путин, и наша задача совместно с градообразующим предприятием приложить максимум усилий, чтобы изменить ситуацию», — подчеркнул глава региона.

Фото: Молнии Дубровского / telegram

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