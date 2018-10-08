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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Челябинской области на льготы и скидки пенсионерам выделили 5 млрд рублей
08.10.2018 г. 14:35
Губернатор Борис Дубровский распорядился выделить средства на поддержку пожилых южноуральцев.
Региональные льготы сохранят для мужчин с 60 лет и для женщин с 55 лет. На это правительство региона потратит более 5 млрд рублей.
«Сохраняется скидка на проезд на электричках и местном общественном транспорте для пенсионеров-садоводов, отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны гарантируется единовременная выплата на текущий и капитальный ремонт жилья, а для ветеранов труда и военной службы, а также ветеранов труда Челябинской области сохраняются ежемесячные денежные выплаты», — прокомментировал Борис Дубровский.
Глава региона подчеркнул, что выполнить все обязательства в полном объеме позволяют успехи в экономике, достигнутые за последние четыре года. По его словам, в ближайший год работа региональных властей будет направлена на улучшение жизни пожилых людей, решение экологических проблем, развитие инфраструктуры в районах и городах области. Кроме того, для родителей детей, появившихся на свет в год 85-летия Челябинской области — в 2019-м, разработают дополнительные меры поддержки.
Фото с сайта gubernator74.ru
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