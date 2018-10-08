На трассе в Челябинской области задержали автобус, перевозивший мигрантов на диванах

Сотрудники ГИБДД остановили автобус с 19 мигрантами.

Автобус с иностранными номерами остановили на трассе Челябинск — Троицк в районе Копейска. Пассажиров в салоне перевозили на не предусмотренных для этого местах. В автобусе были демонтированы десять сидений. Вместо них стояли диваны, рассказал старший инспектор ДПС Роман Брызгалов.

«Водитель пояснил, что для того, чтобы подзаработать, взял с собой еще груз дополнительно. В связи с этим ему пришлось демонтировать сидения, на месте которых он расположил данный груз», — сообщил инспектор.

В салоне автобуса, который следовал в киргизский Бишкек, находилось 12 взрослых пассажиров и семеро детей. Водителя оштрафовали за переоборудование транспортного средства без соответствующего разрешения и за нарушение правил перевозки пассажиров, в том числе детей. Всех мигрантов доставили в полицию для установления личностей. Их ждет проверка на законность нахождения в России.

Фото с сайта korolevriamo.ru

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