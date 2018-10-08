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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Челябинске сняли режим ЧС, введенный из-за мусорного коллапса
08.10.2018 г. 11:35
Челябинские власти заверили горожан в стабилизации обстановки с вывозом отходов.
Глава города Евгений Тефтелев заявил, что режим ЧС сменили на режим повышенной готовности в воскресенье, 7 октября. Окончательно последствия мусорного коллапса предполагается ликвидировать к концу недели.
Сейчас основным оператором по перевозке мусора в Челябинске является магнитогорская компания «Центр коммунального сервиса». Она проводит замену контейнеров на площадках во дворах и намерена привлечь в ближайшие дни дополнительную технику. Режим ЧС ввели в Челябинске 25 сентября, после полутора недель фактического прекращения вывоза мусора из города. На борьбу со стихийными свалками из городского и областного бюджетов направили более 120 млн рублей.
О преодолении основной фазы мусорного коллапса в Челябинске в четверг, 4 октября, заявил министр экологии области Сергей Лихачев.
Фото: Анна Адианова
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