В Челябинской области поставщику ресурсов грозит штраф за срыв начала отопительного сезона

Фото с сайта echokirova.ru

Прокуратура требует включить отопление в поселке Приморский Агаповского района.

Котельные в Приморском не запустила в срок ресурсоснабжающая организация «Тепловые электрические сети и системы». В отношении нее прокурор возбудил административное дело, сейчас его рассматривает региональная Госжилинспекция. Директору компании внесли представление с требованием запустить котельные.

Также в поле зрения прокуратуры попала администрация села Магнитное, где еще в предыдущий отопительный сезон 2017-2018 годов не получили паспорт готовности. Добиваться устранения нарушений будут через суд, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото с сайта echokirova.ru



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