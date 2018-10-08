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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Челябинской области поставщику ресурсов грозит штраф за срыв начала отопительного сезона
08.10.2018 г. 11:31
Фото с сайта echokirova.ru
Прокуратура требует включить отопление в поселке Приморский Агаповского района.
Котельные в Приморском не запустила в срок ресурсоснабжающая организация «Тепловые электрические сети и системы». В отношении нее прокурор возбудил административное дело, сейчас его рассматривает региональная Госжилинспекция. Директору компании внесли представление с требованием запустить котельные.
Также в поле зрения прокуратуры попала администрация села Магнитное, где еще в предыдущий отопительный сезон 2017-2018 годов не получили паспорт готовности. Добиваться устранения нарушений будут через суд, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Фото с сайта echokirova.ru
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