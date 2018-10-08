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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Власти Челябинска заявили, что на устранение мусорного коллапса потребуется еще неделя
08.10.2018 г. 11:29
Фото с сайта cheladmin.ru
В челябинской администрации назвали очередные сроки разрешения ситуации с вывозом мусора.
В понедельник, 8 октября, глава города Евгений Тефтелев заявил, что перевозчики окончательно войдут в график в течение недели. По его словам, все контейнерные площадки, оставленные предыдущими подрядчиками, закреплены за новыми операторами. Сейчас идет отладка логистики перевозок.
В городе продолжают устанавливать новые мусорные контейнеры, предназначенные для мусоровозов с задней загрузкой. Всего поставят 3 тыс. баков, сделать это планируют к 15 октября.
Фото с сайта cheladmin.ru
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