Власти Челябинска заявили, что на устранение мусорного коллапса потребуется еще неделя

Фото с сайта cheladmin.ru

В челябинской администрации назвали очередные сроки разрешения ситуации с вывозом мусора.

В понедельник, 8 октября, глава города Евгений Тефтелев заявил, что перевозчики окончательно войдут в график в течение недели. По его словам, все контейнерные площадки, оставленные предыдущими подрядчиками, закреплены за новыми операторами. Сейчас идет отладка логистики перевозок.

В городе продолжают устанавливать новые мусорные контейнеры, предназначенные для мусоровозов с задней загрузкой. Всего поставят 3 тыс. баков, сделать это планируют к 15 октября.

Фото с сайта cheladmin.ru



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