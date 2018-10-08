В Челябинске террористы планировали похитить и убить семью летчика, участвовавшего в операции в Сирии

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Уфе раскрыли и задержали группировку сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Двоих выходцев из Узбекистана завербовала в организацию пенсионерка, которая сдавала им жилье. С ее помощью мужчины сделали себе документы и готовились уехать в Сирию. Как сообщает «Ъ», перед этим они намеревались совершить ряд террористических актов в России. В частности, планировалось подорвать рейсовый автобус с помощью самодельной бомбы. Кроме того, мужчины нашли в интернете фотографии и адреса двух семей военных летчиков, участвовавших в сирийской кампании. Предполагаемые жертвы покушения проживали в Екатеринбурге и Челябинске.

«Террорист интересовался у людей из Сирии, как ему поступить при захвате семьи летчика, а именно, что делать с его детьми и супругой. Спрашивал, можно ли по шариату убивать женщин и детей», — приводит издание показания свидетеля.

Однако выходцы из Узбекистана не успели осуществить планы — за подготовку терактов одного из них приговорили к 16, а второго — к 13 годам колонии строгого режима. Пенсионерке, которая им содействовала, дали 10 лет лишения свободы.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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