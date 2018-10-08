- 66.9685р. + 0.3415
- 76.987р. + 0.3260
-
05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Челябинске террористы планировали похитить и убить семью летчика, участвовавшего в операции в Сирии
08.10.2018 г. 11:27
В Уфе раскрыли и задержали группировку сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Двоих выходцев из Узбекистана завербовала в организацию пенсионерка, которая сдавала им жилье. С ее помощью мужчины сделали себе документы и готовились уехать в Сирию. Как сообщает «Ъ», перед этим они намеревались совершить ряд террористических актов в России. В частности, планировалось подорвать рейсовый автобус с помощью самодельной бомбы. Кроме того, мужчины нашли в интернете фотографии и адреса двух семей военных летчиков, участвовавших в сирийской кампании. Предполагаемые жертвы покушения проживали в Екатеринбурге и Челябинске.
«Террорист интересовался у людей из Сирии, как ему поступить при захвате семьи летчика, а именно, что делать с его детьми и супругой. Спрашивал, можно ли по шариату убивать женщин и детей», — приводит издание показания свидетеля.
Однако выходцы из Узбекистана не успели осуществить планы — за подготовку терактов одного из них приговорили к 16, а второго — к 13 годам колонии строгого режима. Пенсионерке, которая им содействовала, дали 10 лет лишения свободы.
Фото с сайта 74.мвд.рф
- 12.09.2018 г. Челябинца отправили на 16 лет в колонию за террористическую деятельность в Сирии
- 29.01.2018 г. Интерпол объявил в розыск жительницу Южного Урала за участие в террористической организации
- 30.11.2017 г. В Челябинской области пройдет антитеррористическое учение стран ШОС
- 26.10.2017 г. Каждый четвертый челябинец считает себя совершенно незащищенным от террористической угрозы
- 18.09.2017 г. В Челябинской области идут масштабные контртеррористические учения