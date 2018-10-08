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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Челябинске без отопления остаются почти два десятка жилых домов
08.10.2018 г. 09:26
Фото с сайта korolevriamo.ru
В городской администрации отчитались о ходе отопительного сезона.
Подачу тепла в Челябинске начали неделю назад, 1 октября. Однако по состоянию на понедельник, 8 октября, тепло отсутствует в 15 жилых домах в Советском районе, в двух — в Курчатовском и еще один такой дом находится в Центральном районе. В большинстве случаев отопления в многоэтажках нет, поскольку они не имеют управляющих компаний.
Мэр Евгений Тефтелев отметил, что подобные ситуации случаются из-за проблем в законодательстве, и поручил довести подачу тепла до «логического завершения». Помимо этого, без отопления сейчас остаются ряд социальных объектов — четыре больницы, академия физкультуры и филиал ЮУрГУ.
Фото с сайта korolevriamo.ru
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