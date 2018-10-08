В Челябинске без отопления остаются почти два десятка жилых домов

Фото с сайта korolevriamo.ru

В городской администрации отчитались о ходе отопительного сезона.

Подачу тепла в Челябинске начали неделю назад, 1 октября. Однако по состоянию на понедельник, 8 октября, тепло отсутствует в 15 жилых домах в Советском районе, в двух — в Курчатовском и еще один такой дом находится в Центральном районе. В большинстве случаев отопления в многоэтажках нет, поскольку они не имеют управляющих компаний.

Мэр Евгений Тефтелев отметил, что подобные ситуации случаются из-за проблем в законодательстве, и поручил довести подачу тепла до «логического завершения». Помимо этого, без отопления сейчас остаются ряд социальных объектов — четыре больницы, академия физкультуры и филиал ЮУрГУ.

Фото с сайта korolevriamo.ru

Все новости за 08.10.2018 г.»