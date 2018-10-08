На перекрестке проспекта Победы и Героев Танкограда после аварии сгорели маршрутка и легковушка

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

В Калининском районе произошла авария с участием маршрутного такси.

Фото и видео с места ДТП были опубликованы в группе «Регион-74 | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 8 октября. Авария произошла в этот же день около шести часов утра.

На перекрестке проспекта Победы и улицы Героев Танкограда столкнулись Chevrolet Lanos и маршрутный Ford Transit. Судя по положению транспортных средств, легковой автомобиль двигался в прямом направлении, а микроавтобус поворачивал налево.

Очевидцы сообщают, что после столкновения сначала загорелся Chevrolet, после чего огонь перекинулся на Ford. Участники аварии сами пытались потушить машины, но им это не удалось. На место приехали сотрудники МЧС. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники госавтоинспекции.

Фото, видео: Регион-74 | Челябинск / vk.com

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