Количество членов Союза промышленников и предпринимателей Южного Урала за 25 лет увеличилось на треть

Фото с сайта gubernator74.ru

В Челябинской области состоялось торжественное собрание Союза промышленников и предпринимателей, посвященное 25-летию объединения.

В торжественном собрании приняли участие губернатор Борис Дубровский, уральский полпред Николай Цуканов и главный федеральный инспектор по области Сергей Морев.

«СПП уже много лет удобная площадка для обсуждения широкого спектра вопросов, включая общественно значимые. Уверен, что Союз внесет свой вклад в реализацию крупных региональных проектов, включая предстоящие саммиты ШОС и БРИКС. Станет движущей силой в реализации новой Стратегии развития Челябинской области», — подчеркнул глава региона.

По словам президента Союза Виктора Рашникова, ежегодно в объединение вступают новые компании. Так, за последние 25 лет число членов Союза выросло на 35% — с 89 до 120.

Фото с сайта gubernator74.ru

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