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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Количество членов Союза промышленников и предпринимателей Южного Урала за 25 лет увеличилось на треть
05.10.2018 г. 16:21
В Челябинской области состоялось торжественное собрание Союза промышленников и предпринимателей, посвященное 25-летию объединения.
В торжественном собрании приняли участие губернатор Борис Дубровский, уральский полпред Николай Цуканов и главный федеральный инспектор по области Сергей Морев.
«СПП уже много лет удобная площадка для обсуждения широкого спектра вопросов, включая общественно значимые. Уверен, что Союз внесет свой вклад в реализацию крупных региональных проектов, включая предстоящие саммиты ШОС и БРИКС. Станет движущей силой в реализации новой Стратегии развития Челябинской области», — подчеркнул глава региона.
По словам президента Союза Виктора Рашникова, ежегодно в объединение вступают новые компании. Так, за последние 25 лет число членов Союза выросло на 35% — с 89 до 120.
Фото с сайта gubernator74.ru
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