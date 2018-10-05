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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В УФАС пожаловались на аукцион по ремонту здания театра оперы и балета
05.10.2018 г. 16:20
В челябинское УФАС поступили жалобы на аукцион по ремонту здания театра оперы и балета.
Электронный аукцион на ремонт театра оперы и балета объявил региональный минстрой 18 сентября. Начальная цена контракта составила 86,8 млн рублей. Заявки на участие в закупке подали три компании.
Сейчас аукцион приостановлен. В Челябинское УФАС поступили жалобы от ООО «Контракт» (г. Сочи) и ООО «Транс Логистик» (г. Барнаул). По мнению представителей организаций, заказчик допустил нарушения законодательства о контрактной системе. Например, минстрой неправомерно включил в документацию требования к производителю товара, сообщил в ведомство один из заявителей. Жалобы будут рассматривать в среду, 10 октября, сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.
Фото с сайта stolicaonego.ru
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