Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта 31tv.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 29 сентября по 5 октября 2018 года.

Бывшего вице-губернатора Николая Сандакова приговорили к 5,5 года лишения свободы



В пятницу, 5 октября, в Советском районном суде Челябинска вынесли приговор бывшему замгубернатора области Николаю Сандакову.

Суд отправил экс-чиновника на 5,5 года в колонию строгого режима. Также Николаю Сандакову придется заплатить штраф в размере 7 млн рублей. Бывшего вице-губернатора взяли под стражу в зале суда. Пока расследовалось дело, Николай Сандаков год находился в СИЗО и столько же был под домашним арестом. Судья учел в приговоре эти сроки. Фактически Николаю Сандакову предстоит провести за решеткой три года и шесть месяцев. При этом менее, чем через два года он может подать заявление на УДО.

Фото с сайта 31tv.ru

Смягчающими обстоятельствами стали наличие четверых детей, частичное признание вины и положительные характеристики. Бывшего вице-губернатора признали виновным в мошенничестве, получении взятки и подстрекательстве к неправомерному доступу к информации. Из-за истечения срока давности Сандакова освободили от наказания за взлом электронной почты.

Адвокат Николая Сандакова Сергей Колосовский заявил, что защита будет обжаловать приговор и меру пресечения, которая действует до его вступления в силу. «Если он не убежал за эту ночь, зная, что его ждет обвинительный приговор, то понятно, что и сейчас не убежит. Содержание в СИЗО сильно усложнит нам подготовку к обжалованию», — цитирует защитника «Интерфакс». Сам Николай Сандаков заявил, что намерен оспаривать приговор в Верховном суде и подать жалобу в ЕСПЧ.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

Изначально прокуратура требовала для экс-заместителя губернатора наказания вдвое суровее — 10 лет колонии строгого режима и штрафа в 14 млн рублей. Сторона обвинения примет решение об обжаловании после изучения материалов приговора.

В минэкологии заявили о преодолении основной фазы мусорного коллапса. Однако жители продолжают жаловаться на свалки во дворах



В понедельник, 1 октября, власти Челябинска заявили, что избавили дворы от двухнедельных мусорных завалов. В вывозе отходов участвовали машины из десяти городов и районов области, сейчас все они отправлены обратно. На втором этапе работы, по словам чиновников мэрии, предстоит отработать логистические маршруты в максимально короткий срок. Также стоит необходимость замены старых металлических баков на пластиковые евроконтейнеры, с которыми сможет работать техника новых перевозчиков. Этот процесс уже начался. К середине октября обещают установить 3 тыс. новых мусорных контейнеров.

Фото с сайта cheladmin.ru

Мусорным коллапсом заинтересовалась Генпрокуратура. Замгенпрокурора Владимир Малиновский направил в Челябинскую область группу работников уральского управления ведомства. Сотрудникам поручили проанализировать обстановку и принять дополнительные меры для устранения выявленных нарушений.

В прокуратуре Челябинской области сообщили, что из-за невывоза мусора из дворов на управляющие компании и перевозчиков завели 22 административных дела. Прокуроры продолжают проводить проверки до устранения нарушений. Также на контроле у руководства ведомства находится уголовное дело по статье о халатности. Его завели 27 сентября в отношении должностных лиц администрации Челябинска и МУП «Горэкоцентр».

Фото с сайта onf.ru

На этой неделе назначили нового начальника МУП «Горэкоцентр. Им стал Дмитрий Никишин. Он исполнял обязанности директора предприятия с 25 сентября. До этого занимал должность начальника отдела управления отходами и контроля в городском управлении экологии. Прежний руководитель унитарного предприятия Игорь Галичин ушел в отставку в разгар мусорного коллапса.

Фото: Анна Адианова

Губернатор Борис Дубровский дополнительно выделил 20 млн рублей на борьбу с мусором в Челябинске. Ранее на устранение проблем с вывозом отходов городская администрация выделила районам 14 млн рублей. В минувший четверг, 27 сентября, глава региона поручил областному минфину направить еще почти 89 млн рублей на разрешение мусорного коллапса.

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев заявил о преодолении основной фазы мусорного коллапса в Челябинске. Эту информацию 4 октября опубликовало ТАСС.

«По нашим оценкам, сейчас в Челябинске накоплено ранее не вывезенного мусора порядка 500 тонн. Если работа продолжится в том же режиме, что и сейчас, когда в сутки вывозим 1,4-1,5 тыс. тонн мусора, который копится в текущее время и ранее был накоплен, то, я думаю, что в течение двух дней все будет решено. Оставшийся мусор вывезут до конца недели», — цитирует агентство Сергея Лихачева. Как отметил министр, основная задача сейчас — наладить логистику, чтобы добиться вывоза отходов со всех контейнерных площадок ежедневно.

Фото с сайта onf.ru

Тем временем в ОНФ прогнозируют второй виток мусорного коллапса - по всей Челябинской области. По данным мониторинга общественников, ситуация с вывозом отходов в середине недели оставалась тяжелой во всех районах города. Из-за нерешенных логистических проблем столице Южного Урала грозит второй виток обострения ситуации со стихийными свалками. Координатор штаба ОНФ по проблемам экологии Виталий Вороной рассказал, что в некоторых городах области также начались проблемы с вывозом отходов после переброски оттуда мусоровозов в Челябинск. Из-за этого в ближайшем будущем существует опасность распространения мусорного коллапса на весь Южный Урал.

В Челябинске продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Его ввели 25 сентября — спустя неделю после того, как подрядчики перестали вывозить отходы с контейнерных площадок. Свыше 15 компаний устроили забастовку, требуя поднять тариф. Их не устроили новые условия работы: после закрытия городской свалки мусоровозы должны ездить в Полетаево и Урефты. В результате контейнерные площадки во дворах превратились в горы мусора. Работу досрочно начал будущий регоператор по обращению с ТБО — компания «Центр коммунального сервиса».

В Челябинске стартовал отопительный сезон



1 октября в Челябинске начался отопительный сезон. Распоряжение о включении отопления в жилых домах в конце прошлой недели подписал глава Челябинска Евгений Тефтелев. Теплоснабжающим организациям предписали начать подачу тепла в жилые дома с понедельника, 1 октября, а в бюджетные учреждения — с даты, указанной в специальной заявке. В мэрии Челябинска пообещали включить отопление во всех домах до пятницы, 5 октября.

Фото с сайта tverlife.ru

Ранее вице-губернатор Сергей Шаль заявил, что для включения отопления больше не нужно дожидаться пяти дней установившихся холодов и главы городов и районов области теперь сами могут принимать решение о начале отопительного сезона.

Иностранный работодатель оплатил долг челябинки в 1,6 млн рублей, чтобы ее выпустили за границу



Работодатель погасил долг челябинки, чтобы она смогла выехать из России. Женщина несколько лет жила в Сочи, где у ее отца ресторанный бизнес. В Челябинске у нее осталась большая квартира в таунхаусе и автомобили Infiniti и Mazda5. Женщина редко приезжала в родной город, не оплачивала коммунальные услуги и другие долги. Приставы арестовали счета челябинки, запретили регистрационные действия с недвижимостью и автомобилями и не разрешили выезжать из России.

Женщина пришла к судебным исполнителям и сообщила, что она нашла выгодное предложение трудоустройства за границей и работодатель готов оплатить ее долги. Челябинке выдали квитанции. Работодатель в этот же день погасил долг в 1,6 млн рублей, в том числе исполнительский сбор в 67 тыс. рублей, сообщили в региональном управлении ФССП.

Челябинцы сделали инвалидную коляску для однолапого пса



Пес лишился трех лап после аварии на железной дороге. У животного начался сепсис. Собаку принесли челябинской зоозащитнице Полине Кефер. После нескольких операций раны зажили, пес начал активно ползать, пишет «МИР 24».

Видео: Мир 24 / youtube.com

Животному дали кличку Марвел. Местный сварщик смастерил для собаки инвалидную коляску. Однако животное пока не может к ней привыкнуть. По словам Полины Кефер, коляску придется доработать. Кроме того, для собаки ищут новых хозяев.

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