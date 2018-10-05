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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Челябинске почтят память журналистки Анны Политковской
05.10.2018 г. 15:18
7 октября в Челябинске состоится акция памяти журналистов, убитых по профессиональным мотивам.
Мероприятие проведет движение «Открытая Россия». В воскресенье, 7 октября, в сквере Андреевского на перекрестке улиц Доватора и Воровского состоится пикет. Как рассказали в «Открытой России», цель — привлечь внимание общества к насилию над журналистами на примере обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В середине 2000-х она выступала с критикой российских властей и много занималась вопросами, связанными с правами человека в Чеченской республике. 7 октября 2006 года ее убили в подъезде собственного дома. Заказчики преступления до сих пор не установлены.
Планируется, что в акции памяти в сквере Андреевского примут участие около 30 человек. Мероприятие пройдет с 15:00 до 17:00.
Фото с сайта openrussia.org
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