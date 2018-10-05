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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Из Екатеринбурга в Челябинск будет регулярно летать самолет
05.10.2018 г. 15:12
Авиакомпания «Ижавиа» запускает рейс Екатеринбург — Челябинск.
Рейс запустят с 26 ноября. Пассажиров будут перевозить на самолетах Як-42. Время в пути — один час. Как рассказал E1.RU гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников, это будут транзитные рейсы из Ижевска или Самары в Челябинск с остановкой в Екатеринбурге. По его словам, авиакомпания не рассчитывает на большой пассажиропоток и не планирует делать на этом большой бизнес. Полеты будут выполняться от двух до четырех раз в неделю. Стоимость перелета будет начинаться от 2 тыс. 900 рублей.
В пресс-службе аэропорта Кольцово изданию сообщили, что данное направление не является новым, в Челябинск совершаются нерегулярные рейсы. По итогам 2017 года пассажиропоток на маршруте составил около 6 тыс. человек.
Фото с сайта cekport.ru
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