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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
К 2024 году в Челябинской области к интернету подключат 97% домохозяйств и всю социальную инфраструктуру
05.10.2018 г. 15:06
Губернатор Челябинской области выступил с предложением по оптимизации электронного доступа к государственным услугам.
Борис Дубровский озвучил инициативу на окружном совещании по развитию цифровой экономики. Его проводил полпред Николай Цуканов. Губернатор рассказал о развитии сферы в Челябинской области и поделился своими идеями по повышению доступности электронных услуг.
Глава региона предложил унифицировать электронную цифровую подпись и увеличить срок ее действия. «Считаем необходимым создать универсальную типовую электронную цифровую подпись для единого портала госуслуг, ФНС, Росреестра и других федеральных систем, также целесообразно увеличить срок ее действия с одного года до трех или пяти лет», — подчеркнул Борис Дубровский.
Также он рассказал, что на Южном Урале разработан проект паспорта региональной программы «Цифровая экономика». Сейчас его рассматривают в министерстве цифрового развития России. Одним из ее направлений станет проект «Умные города Челябинской области», согласно которому к 2024 году подключением к интернету обеспечат все детсады, школы, больницы и другие инфраструктурные объекты и 97% домохозяйств. По словам губернатора, на это потребуется 7,6 млрд рублей.
В данный момент в Челябинской области высоко развита сфера коммуникаций. 82% домохозяйств имеют доступ к интернету, более 2,5 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей работают в сфере информационных технологий, в Челябинске третий год действует частный IТ-парк, имеющий статус регионального оператора «Сколково».
Николай Цуканов отметил высокие показатели развития сферы цифровой экономики и заявил, что учтет предложения губернатора Челябинской области. «В регионе выстроена полноценная и качественная работа по достижению поставленных целей, в основных показателях Челябинская область входит в ряды лучших», — подчеркнул полпред.
Фото с сайта gubernator74.ru
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