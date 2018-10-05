К 2024 году в Челябинской области к интернету подключат 97% домохозяйств и всю социальную инфраструктуру

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области выступил с предложением по оптимизации электронного доступа к государственным услугам.

Борис Дубровский озвучил инициативу на окружном совещании по развитию цифровой экономики. Его проводил полпред Николай Цуканов. Губернатор рассказал о развитии сферы в Челябинской области и поделился своими идеями по повышению доступности электронных услуг.

Глава региона предложил унифицировать электронную цифровую подпись и увеличить срок ее действия. «Считаем необходимым создать универсальную типовую электронную цифровую подпись для единого портала госуслуг, ФНС, Росреестра и других федеральных систем, также целесообразно увеличить срок ее действия с одного года до трех или пяти лет», — подчеркнул Борис Дубровский.

Также он рассказал, что на Южном Урале разработан проект паспорта региональной программы «Цифровая экономика». Сейчас его рассматривают в министерстве цифрового развития России. Одним из ее направлений станет проект «Умные города Челябинской области», согласно которому к 2024 году подключением к интернету обеспечат все детсады, школы, больницы и другие инфраструктурные объекты и 97% домохозяйств. По словам губернатора, на это потребуется 7,6 млрд рублей.

В данный момент в Челябинской области высоко развита сфера коммуникаций. 82% домохозяйств имеют доступ к интернету, более 2,5 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей работают в сфере информационных технологий, в Челябинске третий год действует частный IТ-парк, имеющий статус регионального оператора «Сколково».

Николай Цуканов отметил высокие показатели развития сферы цифровой экономики и заявил, что учтет предложения губернатора Челябинской области. «В регионе выстроена полноценная и качественная работа по достижению поставленных целей, в основных показателях Челябинская область входит в ряды лучших», — подчеркнул полпред.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 05.10.2018 г.»