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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Челябинске байкеры соберутся на традиционное закрытие мотосезона
05.10.2018 г. 14:55
Фото: Лидия Андреева
В субботу, 6 октября, в Челябинске закроют мотосезон.
Мероприятие начнется в 12:12 под колесом обозрения возле развлекательного комплекса «Мегаполис». На празднике ожидают более 400 мотоциклистов из Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Кургана, Магнитогорска. В программе — мероприятия выступления музыкантов, силовые конкурсы и мастер-классы, сообщили в пресс-службе мотоклуба Wings.
Для детей будет организована работа площадки с аниматорами, попкорном и сладкой ватой. В 15:15 начнется построение мотоколонны, которая затем проедет по улицам города.
Фото: Лидия Андреева
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