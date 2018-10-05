В Челябинске байкеры соберутся на традиционное закрытие мотосезона

Фото: Лидия Андреева

В субботу, 6 октября, в Челябинске закроют мотосезон.

Мероприятие начнется в 12:12 под колесом обозрения возле развлекательного комплекса «Мегаполис». На празднике ожидают более 400 мотоциклистов из Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Кургана, Магнитогорска. В программе — мероприятия выступления музыкантов, силовые конкурсы и мастер-классы, сообщили в пресс-службе мотоклуба Wings.

Для детей будет организована работа площадки с аниматорами, попкорном и сладкой ватой. В 15:15 начнется построение мотоколонны, которая затем проедет по улицам города.

Фото: Лидия Андреева

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