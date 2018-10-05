ФАС России 8 октября рассмотрит дело в отношении губернатора Бориса Дубровского

Фото с сайта gubernator74.ru

ФАС России назначила дату рассмотрения дела о сговоре на торгах в отношении Бориса Дубровского, областного минтранса и АО «Южуралмост».

Дело начнут рассматривать в 15:00 по московскому времени в понедельник, 8 октября. Нарушения антимонопольного законодательства выявили при проведении 29 аукционов на выполнение ремонта дорог на общую сумму свыше 8 млн рублей. На всех торгах победу одержало АО «Южуралмост». По данным пресс-службы ФАС России, при проведении аукционов лоты укрупнялись, чтобы ограничить конкуренцию, а заявки других компаний отклоняли по незаконным основаниям. Кроме того, часть контрактов заключили несмотря на имеющееся предписание антимонопольной службы.

По данным ведомства, начальная максимальная цена договора снижалась не более чем на 1,5%, и победа в торгах обеспечивалась участнику антиконкурентного соглашения. В конце августа в отношении Бориса Дубровского, областного минтранса и АО «Южуралмост» было возбуждено дело.

Фото с сайта gubernator74.ru



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