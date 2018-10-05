- 66.2115р. + 0.7871
- 76.0505р. + 0.3152
-
05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
На Южном Урале хотят запретить продажу вейпов несовершеннолетним
05.10.2018 г. 14:20
В Заксобрании Челябинской области рассмотрят законопроект о запрете на продажу вейпов лицам до 18 лет.
С инициативой выступила группа депутатов. Один из них, Сергей Буяков, рассказал «Ъ-Южный Урал», что главная цель запрета — сохранение здоровья подрастающего поколения. «Мы против вовлечения детей в потребление табака, даже с учетом электронных систем доставки его в организм. Все это не способствует здоровому образу жизни», — подчеркнул депутат.
По словам Сергея Буякова, идею ввести ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним поддержали прокуратура и минюст. По результатам опроса населения одобрили инициативу 86% челябинцев. Сейчас продавать детям электронные системы доставки никотина и жидкости к ним запрещено в 16 регионах. Там нарушителям грозят штрафы — до 3 тыс. рублей для физлиц и до 150 тыс. рублей для организаций.
На этой неделе в Челябинской области из-за вейпа произошел инцидент. В среду, 3 октября, в Магнитогорске учителя застали 12-летнего школьника за курением электронного устройства и отобрали его, пригрозив сообщить родителям. В результате мальчик выпрыгнул из окна третьего этажа. Его госпитализировали с травмой головы и переломами.
Фото с сайта tur-broker.ru
- 29.05.2018 г. Участников забега против курения в Челябинске наградят зелеными яблоками
- 24.11.2017 г. Минздрав предложил отказывать пьяным в продаже алкоголя
- 21.11.2017 г. Каждая пятая женщина на Южном Урале курит
- 02.10.2017 г. Американка отсудила у табачной компании миллиарды долларов за выкуренные сигареты
- 25.09.2017 г. Где сотрудникам компаний выплачивают премии за отказ от курения?