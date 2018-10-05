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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Борис Дубровский предложил в 50 раз снизить налог на транспорт для пенсионеров
05.10.2018 г. 14:17
Борис Дубровский предложил изменить расчет налоговой ставки для ряда автомобилей.
Изменение ставки позволит снизить транспортный налог для пенсионеров в 50 раз. С соответствующей инициативой губернатор Борис Дубровский обратился в Заксобрание области.
«Владимир Путин поставил задачу обеспечить уровень социальной поддержки людей старшего возраста с учетом адаптации к новым требованиям пенсионной системы. Я принял решение ввести дополнительную льготу для пенсионеров по транспортному налогу и снизить ставку для автомобилей мощностью от 150 до 180 лошадиных сил до одного рубля за одну лошадиную силу. Сейчас ставка для таких машин составляет 50 рублей за одну лошадиную силу», — заявил глава региона.
Таким образом, для многих пенсионеров транспортный налог снизится в 50 раз.
Фото с сайта www.vladtime.ru
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