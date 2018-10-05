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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
К концу года в дорожной карте Челябинской области останутся 16 проблемных домов дольщиков
05.10.2018 г. 14:11
Депутаты Заксобрания сообщили о снижении количества обманутых дольщиков на Южном Урале.
Сейчас в дорожной карте находится 36 проблемных домов. К концу года их количество должно снизиться до 16, сообщили в пресс-службе областного Заксобрания. При правительстве региона работают локальные группы по каждому проблемному дому. Они обеспечивают прямое взаимодействие дольшиков, застройщиков и минстроя. Группы возглавляют депутаты Заксобрания.
После внесения изменений в федеральный закон застройщикам запретили иметь более одного объекта с учатием средств дольщиков. Многие компании оказались к этому не готовы. Застройщики опасаются новых проблем по своевременному вводу объектов в эксплуатацию. Депутаты Заксобрания рассмотрят в октябре предложения по внесению изменений в федеральное законодательство.
Фото с сайта minstroy74.ru
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