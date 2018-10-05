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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Областной суд не согласился снизить штраф экс-министру здравоохранения Тесленко за взятки
05.10.2018 г. 14:10
Экс-министру здравоохранения Виталию Тесленко придется заплатить более 60 млн рублей штрафа.
В августе Виталию Тесленко в 12 раз уменьшили штраф за взятки — с 60 млн до 5 млн рублей. Понижения суммы добилась в Ленинском райсуде защита бывшего министра. Прокурор обжаловал это решение. Областной суд согласился с его позицией о необоснованном снижении штрафа и отменил постановление райсуда.
Виталия Тесленко осудили в сентябре 2014 года. Его признали виновным в получении взяток на сумму более 70 млн рублей. На посту министра он содействовал поставщикам при заключении договоров на медоборудование для больниц области. Суд приговорил Тесленко к семи годам лишения свободы и выплате штрафа в 300 млн рублей. Защита через апелляцию снизила сумму до 70 млн рублей. Более 9 млн рублей экс-министр выплатил, в сентябре 2017-го его освободили по УДО, напомнили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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