Южноуральцам поставят бесплатные прививки от гриппа в торговых центрах

Фото с сайта pixabay.com

В выходные в ТРК Челябинской области состоится профилактическая акция «Грипп — знай врага в лицо!».

Акция будет проходить в субботу и воскресенье, 6 и 7 октября. Все желающие старше 18 лет и не имеющие противопоказаний смогут бесплатно привиться от гриппа. В Челябинске откроются десять пунктов вакцинации. Прививки будут ставить в ТК «Радуга», «Синегорье», «Торговом центре», «Леруа Мерлен», ДЦ «Импульс», ТРК «Куба», «Фокус», «Родник», «Фиеста» и «Горки».

Также акция пройдет в Миассе, Чебаркуле, Копейске и Южноуральске. Жители Троицка, Сатки и Златоуста смогут привиться от гриппа в поликлиниках.

Желающим получить вакцину необходимо иметь при себе паспорт, водительское удостоверение или военный билет и, желательно, медицинский полис, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 05.10.2018 г.»