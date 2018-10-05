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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Южноуральцам поставят бесплатные прививки от гриппа в торговых центрах
05.10.2018 г. 14:09
В выходные в ТРК Челябинской области состоится профилактическая акция «Грипп — знай врага в лицо!».
Акция будет проходить в субботу и воскресенье, 6 и 7 октября. Все желающие старше 18 лет и не имеющие противопоказаний смогут бесплатно привиться от гриппа. В Челябинске откроются десять пунктов вакцинации. Прививки будут ставить в ТК «Радуга», «Синегорье», «Торговом центре», «Леруа Мерлен», ДЦ «Импульс», ТРК «Куба», «Фокус», «Родник», «Фиеста» и «Горки».
Также акция пройдет в Миассе, Чебаркуле, Копейске и Южноуральске. Жители Троицка, Сатки и Златоуста смогут привиться от гриппа в поликлиниках.
Желающим получить вакцину необходимо иметь при себе паспорт, водительское удостоверение или военный билет и, желательно, медицинский полис, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Фото с сайта pixabay.com
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