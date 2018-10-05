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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Сервис «Яндекс.Погода» начал показывать карту осадков в Челябинской области
05.10.2018 г. 14:08
Сервис «Яндекс.Погода» запустил интерактивную карту осадков в Челябинской области.
На карте видно, где в ближайшее время пойдет снег или дождь. В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что прогноз осадков рассчитывается на два часа вперед по десятиминутным интервалам. На главной странице сервиса выводятся предупреждения: «В ближайшие два часа дождь не прекратится» или «Дождь начнется в течение получаса». Они помогают понять прогноз, не открывая карту. Для предсказания погоды сервис использует спутниковые снимки. Нейронная сеть обрабатывает фотографии и прогнозирует перемещения областей осадков.
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