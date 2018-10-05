Жильцы дома на Копейском шоссе в Челябинске жалуются, что у них по непонятной причине трясутся стены

В Ленинском районе по неизвестной причине трясется дом.

В редакцию «Челябинского эха» обратилась жительница дома №1 на Копейском шоссе Людмила Финк. Она жалуется на трясущиеся стены здания и вибрирующую мебель в квартире. Поначалу женщина полагала, что у нее проблемы со здоровьем, однако впоследствии соседи также поделились с ней похожими ощущениями.

«Сейчас мы физически чувствуем, как трясется дом. Я общалась с соседями, и они тоже это чувствуют. Сначала они думали, что это не дом трясется, а в организме что-то происходит. Вот у меня такое ощущение, что у меня сердце трясется и весь организм ходуном ходит. Муж говорит, что у него как будто мышцы вибрируют. У нас стоит банка с водой, и я наблюдаю, как в этой банке вода начала колыхаться», — прокомментировала Людмила Финк.

Видео: Людмила Финк

По словам челябинки, в ноябре 2016 года в доме начали перепланировку для строительства супермаркета. На первом этаже разрушили несущие стены и поставили вместо них колонны. Вибрацию стен жильцы заметили около недели назад. Руководитель Центра общественного контроля по вопросам ЖКХ Анатолий Вершинин заявил, что им следует обратиться в первую очередь в обслуживающую организацию и управляющую компанию. По его словам, жаловаться на вибрацию стен следует в управление Роспотребнадзора. Также Анатолий Вершинин намерен лично разобраться в причинах данной ситуации.

В обслуживающей организации «Станкострой-2» заявили, что сталкиваются с подобным впервые. Никто из жильцов жалоб на состояние дома не подавал, подчеркнули там. В управляющей компании «Ремжилзаказчик» получить комментарий не удалось.

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