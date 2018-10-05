Осужденный экс-замгубернатора Николай Сандаков обжалует приговор и меру пресечения

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

Сторона защиты бывшего вице-губернатора Николая Сандакова обжалует приговор.

Адвокат Николая Сандакова Сергей Колосовский заявил, что обжаловано будет не только решение суда, но и мера пресечения, которая действует до его вступления в силу. «Если он не убежал за эту ночь, зная, что его ждет обвинительный приговор, то понятно, что и сейчас не убежит. Содержание в СИЗО сильно усложнит нам подготовку к обжалованию», — цитирует защитника «Интерфакс».

Сам Николай Сандаков заявил, что намерен оспаривать приговор в Верховном суде и подать жалобу в ЕСПЧ.

В пятницу, 5 октября, Советский райсуд Челябинска с учетом смягчающих обстоятельств приговорил бывшего вице-губернатора к 5,5 года колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей за мошенничество, взяточничество и причастность ко взлому электронной почты. В этот срок включили два года, которые Сандаков провел в СИЗО и под домашним арестом. Фактически ему предстоит провести за решеткой три года и шесть месяцев. При этом менее, чем через два года он может подать заявление на УДО.

Изначально прокуратура требовала для экс-заместителя губернатора наказания вдвое суровее — 10 лет колонии строгого режима и штрафа в 14 млн рублей. Сторона обвинения примет решение об обжаловании после изучения материалов приговора.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

Все новости за 05.10.2018 г.»