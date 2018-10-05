В Челябинской области у легковушки снесло крышу при столкновении с КамАЗом. Один человек погиб

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

В Сосновском районе при столкновении двух машин погиб один человек.

ДТП произошло около 05:50 в пятницу, 5 октября, на 42-м километре западного обхода Челябинска. Житель Казахстана за рулем КамАЗа с прицепом при развороте с правой обочины не предоставил преимущество ВАЗ-2108. В результате произошло столкновение. От удара отечественной машине снесло крышу. За рулем автомобиля был 49-летний челябинец. Он скончался от полученных травм.

На месте аварии сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174



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