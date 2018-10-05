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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Челябинской области у легковушки снесло крышу при столкновении с КамАЗом. Один человек погиб
05.10.2018 г. 10:13
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
В Сосновском районе при столкновении двух машин погиб один человек.
ДТП произошло около 05:50 в пятницу, 5 октября, на 42-м километре западного обхода Челябинска. Житель Казахстана за рулем КамАЗа с прицепом при развороте с правой обочины не предоставил преимущество ВАЗ-2108. В результате произошло столкновение. От удара отечественной машине снесло крышу. За рулем автомобиля был 49-летний челябинец. Он скончался от полученных травм.
На месте аварии сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
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