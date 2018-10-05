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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
Южноуральские пенсионеры получат по 700 рублей от Бориса Дубровского
05.10.2018 г. 10:00
Около миллиона пенсионеров Челябинской области получат единовременные денежные выплаты.
По инициативе губернатора Бориса Дубровского размер традиционной единовременной денежной выплаты решили увеличить. «В следующем году мы будем праздновать 85-летие Челябинской области и должны встретить эту дату достойно. Чтобы люди почувствовали, что жить становится хотя бы немного лучше, комфортнее, с учетом объемов поступлений в областной бюджет все пенсионеры, достигшие 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин на 1 октября текущего года, получат единовременные денежные выплаты. Сейчас возможности позволяют нам увеличить их до 700 рублей», — подчеркнул Борис Дубровский.
Деньги начнут выплачивать с 1 ноября. Это лишь начало подготовки к юбилею региона, отметил губернатор. В ближайший год приоритетами в работе областного правительства станут улучшение жизни ветеранов и пожилых людей, решение экологических проблем, развитие инфраструктуры, проекты по обновлению общественного транспорта, благоустройству дворов и пропаганде ЗОЖ.
Фото с сайта onf.ru
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