Южноуральские пенсионеры получат по 700 рублей от Бориса Дубровского

Около миллиона пенсионеров Челябинской области получат единовременные денежные выплаты.

По инициативе губернатора Бориса Дубровского размер традиционной единовременной денежной выплаты решили увеличить. «В следующем году мы будем праздновать 85-летие Челябинской области и должны встретить эту дату достойно. Чтобы люди почувствовали, что жить становится хотя бы немного лучше, комфортнее, с учетом объемов поступлений в областной бюджет все пенсионеры, достигшие 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин на 1 октября текущего года, получат единовременные денежные выплаты. Сейчас возможности позволяют нам увеличить их до 700 рублей», — подчеркнул Борис Дубровский.

Деньги начнут выплачивать с 1 ноября. Это лишь начало подготовки к юбилею региона, отметил губернатор. В ближайший год приоритетами в работе областного правительства станут улучшение жизни ветеранов и пожилых людей, решение экологических проблем, развитие инфраструктуры, проекты по обновлению общественного транспорта, благоустройству дворов и пропаганде ЗОЖ.

Фото с сайта onf.ru

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