«Яблоко» просит Владимира Путина вмешаться в ситуацию с вывозом мусора из Челябинска

Фото с сайта kremlin.ru

«Яблоко» написало обращение к президенту с просьбой помочь с решением мусорной проблемы в Челябинске.

Обращение к президенту опубликовали на официальном сайте партии «Яблоко». Письмо подписал председатель челябинского отделения Ярослав Щербаков.

«Миллионный город в настоящее время завален коммунальными отходами. Горы разнородного мусора находятся в непосредственной близости от жилых домов, медицинских учреждений, школ и детских садов. Нависла реальная угроза распространения эпидемий и инфекционных заболеваний», — говорится в обращении.

Также авторы письма считают, что местные власти безответственно подошли к утверждению территориальной схемы обращения с отходами. По мнению представителей челябинского отделения партии, чиновники участвуют в откровенном и неприкрытом процессе смены регоператора. В конце обращения авторы письма просят президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с вывозом отходов и принять меры для прекращения деятельности «игроков мусорного рынка».

Фото с сайта kremlin.ru

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