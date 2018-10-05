- 66.2115р. + 0.7871
- 76.0505р. + 0.3152
-
05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
«Яблоко» просит Владимира Путина вмешаться в ситуацию с вывозом мусора из Челябинска
05.10.2018 г. 09:58
«Яблоко» написало обращение к президенту с просьбой помочь с решением мусорной проблемы в Челябинске.
Обращение к президенту опубликовали на официальном сайте партии «Яблоко». Письмо подписал председатель челябинского отделения Ярослав Щербаков.
«Миллионный город в настоящее время завален коммунальными отходами. Горы разнородного мусора находятся в непосредственной близости от жилых домов, медицинских учреждений, школ и детских садов. Нависла реальная угроза распространения эпидемий и инфекционных заболеваний», — говорится в обращении.
Также авторы письма считают, что местные власти безответственно подошли к утверждению территориальной схемы обращения с отходами. По мнению представителей челябинского отделения партии, чиновники участвуют в откровенном и неприкрытом процессе смены регоператора. В конце обращения авторы письма просят президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с вывозом отходов и принять меры для прекращения деятельности «игроков мусорного рынка».
Фото с сайта kremlin.ru
- 04.10.2018 г. Жители Копейска жалуются на то, что мусор из Челябинска теперь везут на их полигон
- 04.10.2018 г. Министр экологии области заявил о преодолении основной фазы мусорного коллапса в Челябинске
- 04.10.2018 г. В Челябинске к середине октября установят 3 тыс. новых мусорных контейнеров
- 04.10.2018 г. В Челябинской области конкурсами по выбору перевозчиков мусора займется прокуратура
- 03.10.2018 г. В Челябинске объявили срочный набор водителей мусоровозов