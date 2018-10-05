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05.10.2018 г. | 16:10Гости эфира: Минасян Артем
В Челябинской области до конца года более 2 тыс. человек потеряют работу
05.10.2018 г. 09:56
На Южном Урале ожидаются массовые сокращения.
В региональное управление по труду и занятости населения 176 организаций подали более 2 тыс. заявок на высвобождение работников. Наиболее массовые увольнения ждут обанкротившуюся компанию «Южуралавтобан» из Магнитогорска — там сократят около 700 человек.
По данным, опубликованным на сайте управления, сейчас уровень безработицы в Челябинской области составляет 1,07%. Почти 23 тыс. человек считаются незанятыми, еще более 19,5 тыс. стоят на учете как безработные. Количество заявленных в центре занятости вакансий — свыше 31,5 тыс.
Фото с сайта onf.ru
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