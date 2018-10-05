В Челябинской области до конца года более 2 тыс. человек потеряют работу

На Южном Урале ожидаются массовые сокращения.

В региональное управление по труду и занятости населения 176 организаций подали более 2 тыс. заявок на высвобождение работников. Наиболее массовые увольнения ждут обанкротившуюся компанию «Южуралавтобан» из Магнитогорска — там сократят около 700 человек.

По данным, опубликованным на сайте управления, сейчас уровень безработицы в Челябинской области составляет 1,07%. Почти 23 тыс. человек считаются незанятыми, еще более 19,5 тыс. стоят на учете как безработные. Количество заявленных в центре занятости вакансий — свыше 31,5 тыс.

Фото с сайта onf.ru

Все новости за 05.10.2018 г.»