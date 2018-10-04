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Около 500 жителей Катав-Ивановского района подали заявления о порче имущества в результате землетрясения
04.10.2018 г. 15:48
В Катав-Ивановском районе окончили прием заявлений на материальную помощь для устранения последствий землетрясения.
После землетрясения губернатор Борис Дубровский поручил оказать материальную помощь жителям Катав-Ивановского района, у которых пострадало имущество. Администрации поселений организовали прием заявлений и обследования всех помещений. По каждому объекту были составлены специальные акты.
В администрации поступило 454 заявления на оказание материальной помощи. Пакет документов сформирован и отправлен в министерство социальных отношений Челябинской области. Ожидается, что деньги начнут выплачивать в начале ноября. Предварительная сумма ущерба, причиненного жилым домам, превысила 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Катав-Ивановского района.
Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло на Южном Урале 5 сентября. В результате подземных толчков во многих зданиях Катав-Ивановского района образовались трещины.
Фото с сайта bashinform.ru
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