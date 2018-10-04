Челябинцы поздравят Владимира Путина с днем рождения напоминанием о невыполненных обещаниях

Фото с сайта kremlin.ru

Жители Челябинска приготовили флешмоб в честь дня рождения Владимира Путина 7 октября.

Автором идеи выступило региональное отделение партии «Яблоко». «В последнее время наметился настораживающий тренд на повышение — повышение пенсионного возраста, повышение ставки НДС, акцизов на бензин. Президент Путин — главный инициатор этих повышений», — заявил председатель челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков.

В воскресенье, 7 октября, участники акции собираются вспомнить предвыборные обещания президента и запустить в небо воздушные шары. На них будут написаны пожелания того, что действительно нужно повысить. Мероприятие начнется в 12:00, оно будет проходить в сквере имени Андреевского на перекрестке улиц Доватора и Воровского. Представители партии отметили, что в мэрии отказались согласовать акцию на центральных площадках города.

Фото с сайта kremlin.ru

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