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Челябинцы поздравят Владимира Путина с днем рождения напоминанием о невыполненных обещаниях
04.10.2018 г. 15:47
Жители Челябинска приготовили флешмоб в честь дня рождения Владимира Путина 7 октября.
Автором идеи выступило региональное отделение партии «Яблоко». «В последнее время наметился настораживающий тренд на повышение — повышение пенсионного возраста, повышение ставки НДС, акцизов на бензин. Президент Путин — главный инициатор этих повышений», — заявил председатель челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков.
В воскресенье, 7 октября, участники акции собираются вспомнить предвыборные обещания президента и запустить в небо воздушные шары. На них будут написаны пожелания того, что действительно нужно повысить. Мероприятие начнется в 12:00, оно будет проходить в сквере имени Андреевского на перекрестке улиц Доватора и Воровского. Представители партии отметили, что в мэрии отказались согласовать акцию на центральных площадках города.
Фото с сайта kremlin.ru
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