Южноуральца оштрафовали за продажу шариковой ручки со встроенной видеокамерой

Фото с сайта 74.мвд.рф

Житель Кизильского района заплатит штраф за незаконную продажу технического средства.

Мужчина через интернет купил видеорегистратор, встроенный в шариковую ручку. Устройство было оснащено камерой и микрофоном. Южноуралец планировал перепродать устройство, при этом лицензии на специальное техническое средство у мужчины не было. Суд оштрафовал его на 8 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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