Прокуратура потребовала от Евгения Тефтелева прекратить уплотнительную застройку в Челябинске

Фото с сайта gubernator74.ru

Челябинскую администрацию призвали пересмотреть градостроительную политику.

Прокуратура провела проверку соблюдения прав местных жителей в ходе проводимой градостроительной политики. Выяснилось, что при точечной застройке не учитывается потребность жильцов в детских садах, школах, поликлиниках и прочих объектах социальной инфраструктуры. Как отметили в областной прокуратуре, это вызывает значительный общественный резонанс в Челябинске.

Главе города Евгению Тефтелеву внесли представление с требованием принять конкретные меры по изменению нынешней ситуации. Одновременно с застройкой новых микрорайонов прокуратура обязала возводить социальную инфраструктуру.

Фото с сайта gubernator74.ru

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