Челябинск
- 66.2115р. + 0.7871
- 76.0505р. + 0.3152
Сделано в Челябинске
Разворот
Прокуратура потребовала от Евгения Тефтелева прекратить уплотнительную застройку в Челябинске
04.10.2018 г. 14:54
Фото с сайта gubernator74.ru
Челябинскую администрацию призвали пересмотреть градостроительную политику.
Прокуратура провела проверку соблюдения прав местных жителей в ходе проводимой градостроительной политики. Выяснилось, что при точечной застройке не учитывается потребность жильцов в детских садах, школах, поликлиниках и прочих объектах социальной инфраструктуры. Как отметили в областной прокуратуре, это вызывает значительный общественный резонанс в Челябинске.
Главе города Евгению Тефтелеву внесли представление с требованием принять конкретные меры по изменению нынешней ситуации. Одновременно с застройкой новых микрорайонов прокуратура обязала возводить социальную инфраструктуру.
Фото с сайта gubernator74.ru
Новости на эту тему
- 20.07.2018 г. В Челябинске начали стройку на территории кладбища, где хоронили больных холерой, тифом и малярией
- 03.07.2018 г. В домах уплотнительной застройки в Парковом-2, которую потребовал остановить губернатор, успели продать 38 квартир
- 25.06.2018 г. В Челябинске запретят уплотнительную застройку
- 20.06.2018 г. Губернатор поручил прекратить уплотнительную застройку в Парковом-2
- 08.06.2017 г. Противники застройки возле реки Миасс готовы объявить голодовку