УФАС подозревает челябинские театры в сговоре с билетными операторами

Фото с сайта culture.ru

Схема продажи билетов в театрах Челябинска привлекла внимание антимонопольной службы.

Ведомство заподозрило Молодежный театр и театр драмы имени Наума Орлова в нарушении закона о защите конкуренции. Учреждения заключили договоры о продаже билетов с единственным поставщиком — «Городскими зрелищными кассами». Никакого конкурса при этом не проводилось, хотя театры как бюджетные учреждения были обязаны соблюсти необходимые процедуры.

«Сам факт допустимости закупки у единственного поставщика на конкурентном рынке без каких-либо ограничений является неправомерным. При осуществлении закупки заказчик должен обосновать, что выдвигаемые требования к ее предмету могут быть исполнены исключительно конкретным поставщиком и никаким иным», — подчеркнули в УФАС.

В антимонопольной службе решили спросить горожан, где им удобнее всего покупать билеты — непосредственно в театрах, в точках продаж «Городских зрелищных касс» или через интернет.

Фото с сайта culture.ru

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